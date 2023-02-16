اليمن.. اتحاد كرة القدم يعتمد هبوط الأندية المنسحبة من بطولاته



اعتمد الاتحاد اليمني لكرة القدم، هبوط الأندية المنسحبة من بطولاته إلى الدرجة الأدنى.



وغابت أندية التلال والوحدة والشغلة من عدن عن دوري الدرجة الأولى أواخر 2021، في حين لم تشارك 9 فرق أخرى في بطولة الدرجة الثانية.



وكشف موقع "كورة" نقلاً عن مصادر خاصة "عن صدور قرارات تعيد ترتيب إدارة الاتحاد منها تعيين خالد زوقري وحسام السنباني في منصب الأمين العام المساعد".



كما تم تعيين الطبيب المعروف مصلح سلمان رئيسا للجنة الطبية للمنتخب الأول، والدكتور عبد الرحمن الشرجبي نائبا له.



يذكر أن الاتحاد كان قد عين محمد عبد الواحد الخميسي في وقت سابق أمينا عاما مساعدا.





المصدر: موقع كورة