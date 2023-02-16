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شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..غزل المحلة يفسخ عقد أدم سالمبا عقب التنازل عن 75 % من مستحقات اللاعب والان مع تفاصيل الخبر
وبالفعل وبعد مفاوضات شهدت تعنتا من جانب اللاعب واصراره علي استكمال مدة العقد التي تنتهي في موسم ٢٤/٢٣ ، نجحت الادارة في انهاء التعاقد بالتراضي ليحصل اللاعب علي ١٥ الف دولار من مستحقاته عن الموسم الحالي بثلاثة شيكات صدرت بأسم اللاعب وليصل اجمالي ما حصل عليه من النادي ما يعادل ٢٦٪ من إجمالي عقده وأن يتنازل عن باقي مستحقاته وبهذا نجح النادي في توفير نحو ٧٥ ٪ من قيمة العقد.
وتؤكد ادارة نادي غزل المحلة أن كل ما نشر خلاف الحقيقة هو محض إفتراء وكذب من نفوس ضعيفة لا تراعي الله فيما تبثه من اشاعات غرضها زعزعة وحدة النادي والتأثير بالسلب علي الفريق في مرحلة مهمة يسعي فيها لاعبوا وادارة فريق غزل المحلة وجهازه الفني لاستكمال مسيرتهم في الدوري العام وتحقيق طموحات جماهير المحلة العريضه.
وتهيب ادارة النادي من القائمين علي المواقع الرياضية وصفحات التواصل الاجتماعي مراجعة ادارة النادي في اي معلومة تصل اليهم حيث اننا نعمل بشافية وامانة من اجل مصلحة الفريق وليس لدينا مانخفيه او نحجبه عن الراي العام المحلاوي .
ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 21 من الشهر الجارى، حيث ستقام على استاد الإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة مساء.
ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و الخسارة في 6 مباريات والتعادل في 5 مباريات.