شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..غزل المحلة يفسخ عقد أدم سالمبا عقب التنازل عن 75 % من مستحقات اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم فسخ التعاقد مع التنزاني ادم سلامبا لاعب الفريق الذي تعاقدت معه الادارة السابقة قبل بداية الموسم الحالي ، حيث أن اللاعب لم يشارك مع الفريق نظرا لعدم قناعة كلا من الجهاز الفني السابق والحالي بامكانياته الفنيه، والتوصية رسمياً من جانبهما بالأستغناء عنه وتوفير المستحقات التي يستنزفها من خزينة النادي شهريا دونما أي عائد علي الفريق.

وبالفعل وبعد مفاوضات شهدت تعنتا من جانب اللاعب واصراره علي استكمال مدة العقد التي تنتهي في موسم ٢٤/٢٣ ، نجحت الادارة في انهاء التعاقد بالتراضي ليحصل اللاعب علي ١٥ الف دولار من مستحقاته عن الموسم الحالي بثلاثة شيكات صدرت بأسم اللاعب وليصل اجمالي ما حصل عليه من النادي ما يعادل ٢٦٪؜ من إجمالي عقده وأن يتنازل عن باقي مستحقاته وبهذا نجح النادي في توفير نحو ٧٥ ٪؜ من قيمة العقد.

وتؤكد ادارة نادي غزل المحلة أن كل ما نشر خلاف الحقيقة هو محض إفتراء وكذب من نفوس ضعيفة لا تراعي الله فيما تبثه من اشاعات غرضها زعزعة وحدة النادي والتأثير بالسلب علي الفريق في مرحلة مهمة يسعي فيها لاعبوا وادارة فريق غزل المحلة وجهازه الفني لاستكمال مسيرتهم في الدوري العام وتحقيق طموحات جماهير المحلة العريضه.

وتهيب ادارة النادي من القائمين علي المواقع الرياضية وصفحات التواصل الاجتماعي مراجعة ادارة النادي في اي معلومة تصل اليهم حيث اننا نعمل بشافية وامانة من اجل مصلحة الفريق وليس لدينا مانخفيه او نحجبه عن الراي العام المحلاوي .