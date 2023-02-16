فيتوريا يحضر مباراة بيراميدز و إنبي و الجهاز المعاون فى فيوتشر و الحدود

القاهرة - سامية سيد - يتواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى ومحمد غرابة المدير الإداري للمنتخب و أرنالدو تيكسيرا المدرب العام في مباراة بيراميدز و إنبي المقامة بإستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الأسبوع الـ18 للدوري الممتاز.

فيما تواجد سيرجيو بوتيلو و فالتر دياز مدربي المنتخب و لويس استيفيس مدرب الحراس في مباراة فيوتشر و حرس الحدود.

في مباراة الهدف الواحد، حقق فريق فيوتشر على فريق حرس الحدود، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

جاء الهدف بعد تسديدة صاروخية من محمد رضا لاعب فريق فيوتشر من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة ثم بالحارس أحمد السعدني وسكنت المرمى.