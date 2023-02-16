شكرا لقرائتكم خبر عن السلاح يحصد 8 ميداليات فى اليوم الأول ببطولة إفريقيا بغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب المصري للسلاح 8 ميداليات متنوعة في اليوم الأول ببطولة إفريقيا تحت 17 سنة وتحت 20 سنة للأسلحة المختلفة، المقامة بالعاصمة الغانية "أكرا" خلال الفترة من 16 حتى 20 فبراير الجاري.

وفي ختام اليوم الأول تصدر المنتخب المصري جدول الترتيب العام باجمالي 8 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان.

سلاح سيف المبارزة شباب

يوسف شامل - ذهب

إسلام أسامة - فضة

سلاح الشيش شابات

لوجين خالد - ذهب

جنى إيهاب - فضة

ملك حمزة - برونز

سلاح السيف شباب

أحمد هشام - ذهب

أدهم عماد - فضة

عمر دويدار - برونز

على صعيد أخر تقام غدًا الجمعة منافسات سلاح السيف شابات وسلاح الشيش شباب وسلاح سيف المبارزة شابات.