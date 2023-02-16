شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول ..بيراميدز يتعادل 1/1 مع إنبى بالدورى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق الشوط الأول بين فريقى بيراميدز و إنبى في المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

و أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو مهاجم فريق إنبى في الدقيقة 12 بينما إدراك رمضان صبحى صانع العاب فريق بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 24 .

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامه من قبل لاعبى فريق بيراميدز حيث ظهرت خطورة الفريق عن طريق عبدالله السعيد و رمضان صبحى و مصطفى فتحى بينما هجمات فريق إنبى عن طريق رفيق كابو و أحمد أمين "أوفا" .

وجاء تشكيل فريق بيراميدز البرتغالي جايمي باتشيكو على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمود صابر - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: رمضان صبحي

و بينما خاض فريق إنبى بقيادة تامرمصطفى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: على فوزى،خالد رضا،أحمد كالوشا،مصطفى دويدار

خط الوسط: ناصر مودى،مصطفى شكشك،أحمد العجوز،محمد عبد العاطى

خط الهجوم: رفيق كابو وأحمد أمين "أوفا"