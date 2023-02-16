شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول ..بيراميدز يتعادل 1/1 مع إنبى بالدورى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق الشوط الأول بين فريقى بيراميدز و إنبى في المباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
و أحرز الأهداف التونسى رفيق كابو مهاجم فريق إنبى في الدقيقة 12 بينما إدراك رمضان صبحى صانع العاب فريق بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 24 .
وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامه من قبل لاعبى فريق بيراميدز حيث ظهرت خطورة الفريق عن طريق عبدالله السعيد و رمضان صبحى و مصطفى فتحى بينما هجمات فريق إنبى عن طريق رفيق كابو و أحمد أمين "أوفا" .
وجاء تشكيل فريق بيراميدز البرتغالي جايمي باتشيكو على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد حمدي
خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمود صابر - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد
خط الهجوم: رمضان صبحي
و بينما خاض فريق إنبى بقيادة تامرمصطفى كالتالى:
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى
خط الدفاع: على فوزى،خالد رضا،أحمد كالوشا،مصطفى دويدار
خط الوسط: ناصر مودى،مصطفى شكشك،أحمد العجوز،محمد عبد العاطى
خط الهجوم: رفيق كابو وأحمد أمين "أوفا"