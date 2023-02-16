شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد تين هاج تشكيل الفريق لمواجهة نادي برشلونة الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي.

واستقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على تشكيل الفريق لمواجهة نادي برشلونة الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة نادي برشلونة الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي كالتالي:



حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - رافاييل فاران - لوك شاو - تيريل مالاسيا

خط الوسط: فريد - كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - جادون سانشو - فاوت فيجورست.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لخوض مباراة أمام نظيره نادي برشلونة الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد يوم الخميس الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.