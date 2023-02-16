انتصر صوت العقل.. أول تعليق من مرتضى منصور على بيان اتحاد الكرة بشأن أزمة القيد

الشارقة - اميمة ياسر - علق مرتضى منصور، على بيان اتحاد الكرة بشأن أزمة قيد صفقات الفريق الثلاث خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال مرتضى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أخيرًا انتصر صوت العقل، هذا الخبر السعيد لجماهير الزمالك العاشقة للكيان، تم إبلاغنا به منذ صدوره، وانتظرنا البيان الرسمي لاتحاد الكرة المصري حتى نعلنه من جانبنا".

وأضاف: "مدير النادي والمدير المالي في طريقهما إلى الاتحاد حالا لدفع المبلغ المتفق عليه مع جدولة باقي المديونية".

واختتم: "الحمد لله سيتم قيد اللاعبين الثلاثة ليشاركوا في المباريات، شكرا لكل من ساهم في إنهاء هذه الأزمة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أنه تلقى الرد الخاص بالاستفسار عن صحة إجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك، خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

وجاء الرد من "فيفا" بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.

وبناء على رد "فيفا" والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات، جاري إحالة الأمر إلى اللجنة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، للفحص والرد.

أول تحرك من الزمالك

من جانبه، أرسل نادي الزمالك شيكات "لحامله" لاتحاد الكرة وهي عبارة مستحقات لدى النادي الأبيض لدى بعض الجهات من أجل أن يحصلها مسئولو الجبلاية.

وأضاف مصدر،تصريحات لموقع "مصراوي"، أن الشيكات تقرب الأزمة من الحل نهائياً بقيد الصفقات الجديدة وإسدال الستار على الأزمة.

وقيد نادي الزمالك صفقاته على نظام الانتقالات "TMS" قبل دقائق من غلق باب الانتقالات الشتوية ولكن اتحاد الكرة رفض إصدار البطاقات لوجود مديونية ضد النادي الأبيض .