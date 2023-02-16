فيفا يحسم الجدل بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك.. وتحرك عاجل من مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تلقى الرد الخاص بالاستفسار عن صحة إجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك، خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

وجاء الرد من "فيفا" بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.

وبناء على رد "فيفا" والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات، جاري إحالة الأمر إلى اللجنة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، للفحص والرد.

أول تحرك من الزمالك

من جانبه، أرسل نادي الزمالك شيكات "لحامله" لاتحاد الكرة وهي عبارة مستحقات لدى النادي الأبيض لدى بعض الجهات من أجل أن يحصلها مسئولو الجبلاية.

وأضاف مصدر،تصريحات لموقع "مصراوي"، أن الشيكات تقرب الأزمة من الحل نهائياً بقيد الصفقات الجديدة وإسدال الستار على الأزمة.

وقيد نادي الزمالك صفقاته على نظام الانتقالات "TMS" قبل دقائق من غلق باب الانتقالات الشتوية ولكن اتحاد الكرة رفض إصدار البطاقات لوجود مديونية ضد النادي الأبيض .