شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر ترتيب منتخبات التصفيات الأفريقية للسلة بعد الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر منتخب سيدات كرة السلة بقيادة إيهاب الألفى المدير الفنى ، ترتيب منتخبات المنطقة الخامسة فى التصفيات الافريقية المقامة فى أوغندا، بعد انتهاء اول جولتين رغم الهزيمة أمام أوغندا أمس.

ويتصدر منتخب السيدات برصيد 3 نقاط بالفوز فى مباراة أمام جنوب السودان والهزيمة فى أخرى أوغندا صاحب الأرض ، ويحل فى المركز الثانى أوغندا ثم جنوب السودان بنفس رصيد النقاط وبفارق الأهداف.

ويقع منتخب كينيا فى المركز الرابع بنقطتين فقط، ثم رواندا نقطة واحدة فى قاع المجموعة.

تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من أسرار ماجد - ثريا محمد - حبيبة الجيزاوى - رضوى سالم - رنيم الجداوى - ريم موسى - فاطمة ممدوح - فريدة مدحت - ميرال أشرف - نادين السلعاوى - نورهان فؤاد – يارا أسامة.

ويحصل المنتخب على راحة اليوم من المنافسات، بينما يلتقى مع رواندا غدا ثم كينيا بعد غد