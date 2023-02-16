شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: مواجهة المريخ السودانى صعبة.. ولاعبو الزمالك مصصمون على الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة المريخ السوداني المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:" الزمالك سيخوض لقاء الغد من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط، ونفكر في الفوز بغض النظر عن تسجيلي لأهداف في اللقاء من عدمه".

وتابع زيزو قائلا:" لم يقابلني سوء حظ في الفترة الماضية كما يتردد وأرقامي أفضل دليل على ذلك بأنني من أفضل اللاعبين في التسجيل وصناعة الأهداف، والمهم هو فوز الزمالك بالمباريات بصرف النظر عن تسجيلي لأهداف من عدمه".

وأكد لاعب الوسط الدولي أن جميع لاعبي الزمالك في حالة تركيز من أجل تحقيق الفوز، مشددا على أن المباراة مهمة والجميع جاهز للقاء الغد من أجل إسعاد الجماهير.

ويستعد الزمالك للقاء المريخ السوداني المقرر له غدا الجمعة باستاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.