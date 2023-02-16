شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة فيوتشر وحرس الحدود فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مباراة الهدف الواحد، حقق فريق فيوتشر على فريق حرس الحدود، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.