شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يقرر ضم الكندى بريان شو إلى الجهاز الفني للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن تعاقده مع الكندي دكتور بريان شو، أحد مؤسسي علم النفس الرياضي للانضمام للجهاز الفني للمنتخب في إطار الاستعدادات للمرحلة الأخيرة والحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.

وقال عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات في تصريحات رسمية إن التعاقد مع بريان شو جاء بناءً على طلب من الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر، ليتواجد مع الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «مصيلحي» في تصريحاته إن هذه ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها بريان شو مع لاعبي المنتخب الوطني ،حيث سبق له وأن اجتمع مع اللاعبين من خلال تقنية الفيديو عبر الإنترنت في التصفيات الماضية، ولكن هذه المرة سيكون متواجدا ضمن الجهاز الفني للمنتخب خلال معسكر التصفيات.

ويعتبر الدكتور بريان شو أحد مؤسسي علم النفس الرياضي، وحصل على درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة ويسترن أونتاريو عام 1975 بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في علم وظائف الأعضاء من جامعة تورنتو، التي يعمل حاليا كأستاذ بها.