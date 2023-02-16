شكرا لقرائتكم خبر عن مهند لاشين رجل مباراة فيوتشر وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت رابطة الأندية المحترفة جائزة رجل مباراة فيوتشر وحرس الحدود للاعب الوسط مهند لاشين، وقالت الرابطة: "أداء كبير طوال المباراة من خط وسط فريق فيوتشر مهند لاشين ليحصل به على جائزة رجل مباراة فيوتشرالحدود".

وحقق فريق فيوتشر على فريق حرس الحدود، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

جاء الهدف بعد تسديدة صاروخية من محمد رضا لاعب فريق فيوتشر من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة ثم بالحارس أحمد السعدني وسكنت المرمى. بهذه النتيجة يحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول ترتيب مسابقة الدوري بالتساوي مع ألأهلي في عدد النقاط 37 نقطة وبفارق الأهلي كوصيفا للمسابقة، بعدما خاض 18 مباراة فاز فى 10 مباريات وتعادل في 7 لقاءات، وتلقوا الهزيمة فى مباراة واحدة كانت أمام نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13، فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز فى 3 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وتلقوا الهزيمة 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفا.



