شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بالزى التقليدى أمام المريخ فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام المريخ السوداني المقرر لها في الثالثة عصر غدا الجمعة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام باستاد شهداء بنينا في ليبيا.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض" بينما يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأصفر الكامل .

وفي المقابل يرتدي فريق المريخ السوداني زيه باللون الأحمر "القميص الأحمر والشورت الأحمر" بينما يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأسود الكامل.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من، أحمد حسني المدير الإداري ومصطفي ميلا مسؤول المهمات، وممثلي نادي المريخ السوداني وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.