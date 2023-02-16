شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: أفكر الجميع أن الزمالك بطل الدورى والكأس وجاهزون للفوز أمام المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية وصعوبة مباراة المريخ السوداني المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:" المباراة صعبة والزمالك سيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط"، وأضاف جوسفالدو فيريرا:" الخسارة أمام شباب بلوزداد في الجولة الأولى لم تكن في الحسبان، والزمالك كان أفضل من المنافس في اللقاء ولا نستحق الخسارة، وخسرنا بسبب ركلة جزاء مشكوك في صحتها".

وأكد المدير الفني أن الزمالك جاهز للقاء الغد وسيخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة من أجل التأهل للدور التالي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح فيريرا أنه حرص على تأهيل لاعبيه للقاء الغد جيدا، موضحا أن اللاعبين استعادوا الثقة في أنفسهم بعد الفوز على سموحة في المباراة السابقة بالدوري الممتاز، وقدرتهم في تخطي حاجز التعثرات السابقة.

وقال المدير الفني :" أفكر الجميع أن الزمالك بطل الدوري والكأس لموسمين متتاليين، ولن نحكم على لاعبي الفريق من خلال شهر فيه بعض التعثرات، وهذه ليست نهاية المطاف لنادي الزمالك، والفريق ينافس على كل بطولة يشارك فيها".

وأضاف فيريرا أن الزمالك شبه مكتمل الصفوف، والغيابات الموجودة بصفوف الفريق يتواجد لها بدائل على نفس المستوى، وأكد على ثقته في قدرات لاعبي الفريق الأبيض.

وفيما يخص ملعب المباراة وإقامتها في الثالثة عصرا قال المدير الفني:" لم نعتاد خوض المباريات في هذا التوقيت ولكننا نتدرب في هذا التوقيت للتعود على أجواء المباراة، وملعب المباراة هو أضعر حجم قانوني مسموح به في الملاعب الرسمية ولكن الفريق قادر على التعامل معه بالطريقة المناسبة".

وأضاف فيريرا قائلا:" كل الفرق تلعب على 6 مباريات في دور المجموعات من أجل التأهل ولكني تحدثت مع لاعبي الزمالك بأننا نلعب على 5 مباريات من أجل التأهل وكأن المباراة الأولى كأن لم تكن، ولابد في الفوز في أكبر عدد ممكن في المباريات المقبلة".

وتابع المدير الفني قائلا :" ظروف الزمالك والمريخ السوداني متشابهة قبل مباراة الغد خاصة بعد خسارة كلا الفريقين في المباراة الأولى بدور المجموعات".

ويستعد الزمالك للقاء المريخ السوداني المقرر له غدا الجمعة باستاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.