الاتحاد السكندرى يتعادل مع سبورتنج 2-2 استعدادا للداخلية فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - تعادل الاتحاد السكندرى مع نظيره سبورتنج ودياً بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما، اليوم، الخميس، في إطار استعدادات سيد البلد لمواجهة الداخلية فى الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

سجل أهداف الاتحاد السكندرى، محمد محمود ومصطفى إبراهيم بينما سجل أهداف سبورتنج علاء نبيل وأحمد عادل.

واستبعد زوران المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، المهدى سليمان،محمود علاء،خالد صبحى،صبرى رحيل، أحمد عادل "ميسى"،مابولولو،وأموتو من مواجهة سبورتنج الودية بينما دفع ببعض العناصر الغير أساسية للوقوف على مستواهم.

وأكد أحمد فاروق المدير الفني لسبورتنج أن مواجهة الاتحاد السكندرى كانت صعبة وأدى فيها لاعبوه المطلوب منهم وقدموا مستوى جيد أمام فريق كبير بحجم سيد البلد.

ويواجه فريق الاتحاد السكندرى نظيره الداخلية يوم الإثنين المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

في سياق مختلف فاز فريق الاتحاد السكندري، علي نظيره أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصعد للمركز الرابع فى جدول الترتيب.

تقدم لفريق الاتحاد السكندري إبراهيم حسن في الدقيقة 51، وعزز تقدم فريق زعيم الثغر كريستيفاو مابولولو في الدقيقة 63، وشهدت المباراة حالتي طرد، حيث تم طرد إسلام جمال، مدافع أسوان، في الشوط الأول، فيما حصل هشام صلاح على الكارت الأحمر قبل نهاية المباراة.