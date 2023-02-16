شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم حرس الحدود بالنيران الصديقة ويقفز لوصافة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر على فريق حرس الحدود، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

جاء الهدف بعد تسديدة صاروخية من محمد رضا لاعب فريق فيوتشر من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة ثم بالحارس أحمد السعدني وسكنت المرمى. بهذه النتيجة يحتل فيوتشر المركز الثاني فى جدول ترتيب مسابقة الدوري بالتساوي مع ألأهلي في عدد النقاط 37 نقطة وبفارق الأهلي كوصيفا للمسابقة، بعدما خاض 18 مباراة فاز فى 10 مباريات وتعادل في 7 لقاءات، وتلقوا الهزيمة فى مباراة واحدة كانت أمام نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13، فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز فى 3 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وتلقوا الهزيمة 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفا. شهدت المباراة في وقتها الضائع، بطاقة صفراء ثانية وطرد من نصيب أيمن الصفاقسي لاعب فريق فيوتشر بعد تدخل عنيف في منتصف الملعب.