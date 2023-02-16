شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر وحرس الحدود يتعادلان سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق فيوتشر مع نظيره حرس الحدود، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الخميس، على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وضم تشكيل فيوتشر كل من، محمود حمدي، باسم علي، هشام عادل، جوزيف جوناثان، محمود رزق، محمود مرعي، محمد فاروق، ناصر ماهر، مهند لاشين، على زعزع، أحمد عاطف. بينما ضم تشكيل حرس الحدود كل من: أحمد السعدني، محمد رضا، محمود بن والي، محمد عبدالله، إبراهيم القاضي، أحمد شديد قناوي، مصطفي جمال، أحمد فليكس، مصطفي زيكو، مصطفي صبحي، عمر بسام.

كانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الأولى من الدوري وأقيمت بالإسكندرية قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض أبناء على ماهر 17 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل في 7 لقاءات، وتلقوا الهزيمة فى مباراة واحدة كانت أمام نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل لاعبو فيوتشر 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 13.

فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من 16 مباراة، فاز فى 3 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وتلقوا الهزيمة 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفا.