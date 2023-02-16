شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة زد والترسانة فى مجموعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى مواجهة زد مع الترسانة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى.

بهذه النتيجة رفع فريق زد متصدر رصيده إلى 39 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة، بينما رفع فريق الترسانة عند النقطة 27 فى المركز الخامس في انتظار باقى نتائج مباريات الجولة والتي قد تؤثر على ترتيبه في المجموعة.

ومنح التعادل السلبى بين زد والترسانة فرصة عظيمة أمام نادي القناة لاعتلاء صدارة مجموعة القاهرة حال الفوز على فريق بورتو السويس غدا الجمعة.

وتستكمل غدا الجمعة مباريات الأسبوع الثامن عشر في مجموعة القاهرة بـ6 مواجهات قوية بين بتروجت مع الإنتاج الحربى، بورتو السويس مع القناة، مستقبل وطن مع الإعلاميين، العبور مع النصر، إيسترن كومبانى مع السكة الحديد، وأخيرا كهرباء الإسماعيلية مع وادى دجلة.

وكان فريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور، حقق فوزا صعبا على فريق منتخب السويس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء في افتتاح منافسات الجولة الثامنة عشرة من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى.

سجل عبد الرحمن فؤاد هدف المباراة الوحيد لصالح المصرية للاتصالات، ليرفع رصيده إلى النقطة 27 ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة، فيما بقى منتخب السويس عند النقطة 26، ليتراجع إلى المركز السادس.