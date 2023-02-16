شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز وإنبي بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في الدوري الممتاز.

ويحل انبي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٨ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمود صابر - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: رمضان صبحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - عبد الله مجدي - كريم حافظ - محمود دونجا - هشام محمد - محمد صادق - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي.