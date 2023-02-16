شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج ببطولة إفريقيا لفرق الريشة الطائرة بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج المنتخب المصري الأول للريشة الطائرة بقيادة مديره الفني محمود عزت، بلقب منافسات الفرق ببطولة إفريقيا المقامة بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 13 وحتى 19 فبراير الجاري.

وحصد الفراعنة اللقب بعد فوزهم على منتخب موريشيوس بنتيجة 3-2 بعد مباراة ماراثونية استطاع الأخير التقدم فيها بعد الفوز بمنافسات الزوجي المختلط وفردي الرجال، قبل أن يعود أبناء النيل بعد الفوز بمنافسات زوجي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات.

واستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة باعتلاء صدارة المجموعة الثالثة عقب الفوز على منتخب الكاميروني والزامبي بنتيجة 5-0 على الترتيب، ثم تخطوا عقبة المنتخب الأوغندي بنتيجة 3-1 في ربع النهائي، وبنفس النتيجة استطاعوا التغلب على منتخب جنوب إفريقيا صاحب الأرض والجمهور في نصف النهائي.

وتضم قائمة الفراعنة المشاركة في البطولة القارية أربعة لاعبين وهم: "أحمد صلاح، أدهم حاتم، محمود منتصر، كريم محمود عزت"، بالإضافة إلى أربع لاعبات وهن: "ضحى هاني، نور يسري، هنا طارق، رحمة العدوي".

ويقود المنتخب المصري للريشة الطائرة فنيًا محمود عزت، وتترأس بعثة المنتخب المشاركة في البطولة الإفريقية بدولة جنوب إفريقيا منة الطناني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للريشة الطائرة.

ومن المقرر، أن تبدأ منافسات الفردي غدًا وتستمر حتى يوم 19 من نفس الشهر.