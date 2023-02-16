شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطمئن على بعثتى الأهلى والزمالك بالسودان وليبيا قبيل مبارياتهم بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فى إطار متابعاته لاستعدادات الفرق المصرية المشاركة فى مختلف المنافسات القارية، تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى؛ للاطمئنان على بعثة النادى الأهلى وذلك قبيل مباراته المقبلة أمام فريق الهلال السودانى ضمن منافسات المجموعة الثانية بدورى أبطال إفريقيا والتى تضم كلاً من "صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني".

وتابع الدكتور أشرف صبحى كافة التجهيزات المتعلقة باستضافة فريق النادى الأهلى بالسودان، وذلك من خلال اتصاله الهاتفى مع كل من السفير هانى صلاح الدين سفير مصر بالخرطوم، وهزار عبد الرسول عجب وزيرة الشباب والرياضة بالسودان، مؤكدين على عمق العلاقات التى تجمع الشعبين الشقيقين مصر والسودان ، وأن المباراة ستخرج فى أفضل صورة لها تعبر عن تلك العلاقة الوطيدة بين البلدين.

كما قام وزير الرياضة بالتواصل مع أمير مرتضي للاطمئنان على بعثة نادى الزمالك قبيل مباراته المرتقبة أمام فريق المريخ السودانى والمقرر إقامتها غدا الجمعة في ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

ويحرص الدكتور أشرف صبحى على متابعة استعدادات فريقى بيراميدز وفيوتشر فى مشوارهما بكأس الكونفدرالية الإفريقية حيث يقع الفريقان فى المجموعة الرابعة من البطولة مع كل من فريق أسكو كارا التوجولي، وفريق الجيش الملكى المغربى، ومن المقرر أن يلتقى الفريقان معاً فى مباراتهما المقبلة بكأس الكونفدرالية والمزمع لها مساء الأحد المقبل.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للفرق المصرية المشاركة فى بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وتحقيق الفوز فى مبارياتهم فى دور المجموعات والتأهل إلى المراحل المقبلة، والتنافس على لقب البطولتين تأكيداً على ريادة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

لفت الوزير إلى متابعته الدورية مع مجالس إدارات أندية "الأهلى و الزمالك وبيراميدز وفيوتشر"، حول كل المستجدات المتعلقة باستعدادات فرقهم لمنافسات البطولات الإفريقية، وتحفيزهم لتسجيل إنجازات جديدة لسجل الرياضة المصرية وإسعاد جماهير كرة القدم المصرية.