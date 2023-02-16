شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم البنك الأهلى فى ثالث جولات المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 30/26 ، فى إطار مواجهات الجولة الثالثة بالمرحلة الثانية بدورى المحترفين للموسم المحلى 2022/2023 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، وطلائع الجيش مع سبورتنج وسموحة مع الزمالك.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس المقبل موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

ويشهد هذا الدور منافسة بين كل من، طلائع الجيش مع سبورتنج وسموحة مع البنك الأهلى وهليوبوليس مع الأهلى والطيران مع الزمالك.

وحدد الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات دورنصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 والتى تقرر لها 13 إبريل المقبل لمباريات نصف النهائي و 14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.