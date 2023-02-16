العدالة يتعادل إيجابيًا مع الطائي بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل ايجابي يحسم مباراة العدالة و الطائي، بنتيجة هدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري السعودي.





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أهداف المباراة..

تقدم اللاعب كريستوفر لفريق العدالة فى الدقيقة 59، وتعادل ناوليدج للطائي فى الدقيقة 63، وسجل الهدف الثانى اللاعب مختار على فى الدقيقة 65 ، وتعادل للعدالة اللاعب ماركوس فى الدقيقة 68، لتنتهى المباراة بنتيجة هدفين لكل فريق.

ولعب العدالة بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: ميلان مياتوفيتش.

فى خط الدفاع: علي السالم- خالد حمدي- بوريس جودال.

فى خط الوسط: محمد العوفي- دافيد تيجانيتش- بيدرو يوجينيو- عبدالعزيز الجمعان.

فى الهجوم: كريستوفر جونزاليز- ماركوس أنتونسون- رينالدو لينيس.

ولعب الطائي بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: فيكتور براجا.

فى خط الدفاع: كولينز فاي- أدريان مارتينيز- عبدالكريم السليمان- حسين قاسم.

فى خط الوسط: سعيود- موسونا- مختار علي- سيميدو- خليل العبسي.

فى الهجوم: فهد الجهني.

ويخوض فريق العدالة المباراة في المركز الـ 15 فى ترتيب الدوري، برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الطائي المركز التاسع برصيد 22 نقطة بالمسابقة.

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