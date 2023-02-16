يد الأهلي يفوز على البنك في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي ، الفوز على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 30 - 26 ، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الخميس لحساب بطولة الدوري.

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وأقيم اللقاء بين الفريقين على صالة القوات المسلحة بسموحة في الإسكندرية ، وانتهت لصالح الأهلي بنتيجة ٣٠-٢٦.

وقدم ديفيد ديفيز مدرب الفريق الأحمر ، الثناء للاعبيه على ما تم تقديمه خلال مواجهة اليوم والفوز.





الأهلي يستهل مشواره الأفريقي ..

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره بمرحلة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، بملاقاة نظيره الهلال السوداني في تمام الساعة الثالثة عصر بعد غدٍ السبت على ملعب أم درمان بالسودان في

ثاني جولات دور المجموعات للبطولة .

وتأجلت مواجهة الجولة الأولى للأحمر أمام القطن الكاميروني ، بسبب مشاركة الأهلي في فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت أخيرًا بدولة المغرب ، وانتهت باحتلال الأهلي الترتيب الرابع في المنافسات عقب الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي برباعية لهدفين في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية رفقة أندية "صن داونز الجنوب أفريقي ، الهلال السوداني و القطن الكاميروني".

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