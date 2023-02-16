كونتي يترك توتنهام ويفضل الاستجمام في إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - فضل الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي البقاء في إيطاليا بعض الوقت بعد الفحوص الروتينية عقب خضوعه لعملية جراحية للاستجمام بعد ضغوط المباريات والخسائر.

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وقاد أنطونيو الفريق في المباراة التي خسرها أمام ليستر سيتي 1 - 4 يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما قاده في المباراة التي خسرها أمام ميلان الإيطالي صفر - 1 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال

أوروبا، لكنه ظل بعدها في إيطاليا.

وخضع كونتي قبل أسبوعين لعملية جراحية لاستئصال المرارة وغاب عن قيادة الفريق في المباراة التي فاز فيها على مانشستر سيتي 1 - صفر في الخامس من فبراير الجاري.

ويستعد توتنهام، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، لمواجهة وست هام يوم الأحد المقبل.

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