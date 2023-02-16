أهلي الشيخ زايد ينظم يومًا طبيًا

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد غدًا الجمعة يومًا طبيًا بالتعاون مع إحدى الشركات الخدمات الطبية في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين لفترة أربع سنوات .

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ومن المقرر أن يحصل العاملون بمختلف فروه النادي رفقة الأعضاء وعائلاتهم على تسهيلات طبية وفحوصات شاملة تشمل قياسات طبية دقيقة ورعاية طبية فائقة .

كان فرع النادي الأهلي بمدينة نصر ، قد سبق وأن استضاف قبل عدة أيام فعالية طبية أيضًا لاقت قبولاً واسعًا بين العاملين والأعضاء ، في الوقت الذي أكد فيه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأحمر على نية الإدارة في توفير فعاليات إجتماعية لخدمة الأعضاء وأسرهم كذلك العاملين بكافة الأعمار السنية.





الأهلي والهلال السوداني ..

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم

بالنادي الأهلي مشواره بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غدٍ السبت ، بملاقاة نظيره الهلال السوداني على ملعب الأخير في ثاني جولات مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كانت مواجهة الجولة الأولى للأهلي أمام القطن الكاميروني ، قد تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في دولة المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري ، وانتهت بحصد الأهلي الترتيب الرابع في المنافسات.

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