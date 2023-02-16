اخبار الرياضه

الدوري السعودي.. العدالة و الطائي تعادل سلبي في الشوط الاول

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت احداث الشوط الاول بين فريقي العدالة و الطائي بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري السعودي.

 

 

اقرأ ايضًا..هدافي الدوري القطري.. السومه وبغداد بونجاح في صراع شرس

 

ويلعب العدالة بتشكيل كالتالى:

 

في حراسة المرمى: ميلان مياتوفيتش.

 

فى خط الدفاع: علي السالم- خالد حمدي- بوريس جودال.

 

فى خط الوسط: محمد العوفي- دافيد تيجانيتش- بيدرو يوجينيو- عبدالعزيز الجمعان.

 

فى الهجوم: كريستوفر جونزاليز- ماركوس أنتونسون- رينالدو لينيس.

 

وجاء تشكيل الطائي كالتالى:

 

في حراسة المرمى: فيكتور براجا.

 

فى خط الدفاع: كولينز فاي- أدريان مارتينيز- عبدالكريم السليمان- حسين قاسم.

 

فى خط الوسط: سعيود- موسونا- مختار علي- سيميدو- خليل العبسي.

 

فى الهجوم: فهد الجهني.

 

ويخوض فريق العدالة المباراة في المركز الـ 15 فى ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الطائي المركز التاسع برصيد 21 نقطة بالمسابقة.

 

لمزيد من الأخبار عبر الوفد اضغط هنا 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا