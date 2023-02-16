الدوري السعودي.. العدالة و الطائي تعادل سلبي في الشوط الاول

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهت احداث الشوط الاول بين فريقي العدالة و الطائي بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري السعودي.
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ويلعب العدالة بتشكيل كالتالى:
في حراسة المرمى: ميلان مياتوفيتش.
فى خط الدفاع: علي السالم- خالد حمدي- بوريس جودال.
فى خط الوسط: محمد العوفي- دافيد تيجانيتش- بيدرو يوجينيو- عبدالعزيز الجمعان.
فى الهجوم: كريستوفر جونزاليز- ماركوس أنتونسون- رينالدو لينيس.
وجاء تشكيل الطائي كالتالى:
في حراسة المرمى: فيكتور براجا.
فى خط الدفاع: كولينز فاي- أدريان مارتينيز- عبدالكريم السليمان- حسين قاسم.
فى خط الوسط: سعيود- موسونا- مختار علي- سيميدو- خليل العبسي.
فى الهجوم: فهد الجهني.
ويخوض فريق العدالة المباراة في المركز الـ 15 فى ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الطائي المركز التاسع برصيد 21 نقطة بالمسابقة.