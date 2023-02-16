الدوري السعودي.. العدالة و الطائي تعادل سلبي في الشوط الاول

ويخوض فريق العدالة المباراة في المركز الـ 15 فى ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الطائي المركز التاسع برصيد 21 نقطة بالمسابقة.

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت احداث الشوط الاول بين فريقي العدالة و الطائي بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري السعودي .

محمد يوسف

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