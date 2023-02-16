أهلي 2003 يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر للشباب

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٣ من حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر للشباب اليوم الخميس عقب ، التعادل مع نظيره البنك الأهلي بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب الأحمر بمدينة نصر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات للبطولة.

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تشكيل الأهلي في اللقاء ..

وبدأ الأحمر المباراة بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: طارق حسن.

الدفاع: يوسف عاطف - عبد الجواد عبد الرحمن - إبراهيم عبد الحكيم.

الوسط: محمد وائل - ميدو نبيل - مصطفى أبو الخير - مازن أسامة.

الهجوم: عبد الرحمن شريف - عبد الله زيدان - يوسف شريف.



وحسم فريق شباب الأهلي التأهل عن مرحلة المجموعات محتلاً صدارة الترتيب برصيد ٧ نقاط، عقب الفوز في مواجهتي الحدود بهدف من دون رد ، وإنبي بثلاثية لهدف ، ثم التعادل في

مواجهة اليوم أمام البنك الأهلي.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الأهلي مواليد ٢٠٠٣ من محمد شرف على رأس الإدارة الفنية، ومحمود صادق مساعدًا للمدرب، وخالد عثمان في تدريب حراس المرمى، ومحمد راشد مهام إدارية للفريق، وعلاء مأمون طبيبًا، وعبد الله سمير مخطط الأحمال البدنية، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك البدني.





وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم ، إقامة بطولة كأس مصر للشباب حاليًا، تزامنًا مع فترة توقف بطولة الجمهورية الحالية لمشاركة المنتخب الوطني للشباب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٣ التي تستضيفها مصر والمؤهلة لمونديال الشباب العام الجاري.



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