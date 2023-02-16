جوارديولا يتحدث عن الفوز على أرسنال واستعادة صدارة البيريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن فوز فريقه على أرسنال 3/1 أمس الأربعاء واستعادة صدارة البريميرليج.

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وقال جوارديولا: لا أنظر باهتمام لانتزاع فريقه صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من أرسنال .

وقدم سيتي أداء قويا في الشوط الثاني ليحقق فوزه 11 على التوالي في الدوري على أرسنال، ويخطف منه الصدارة بفارق الأهداف، إذ يملك كل منهما 51 نقطة لكن أرسنال الساعي للقبه الأول في الدوري منذ 2004، لديه مباراة مؤجلة.

وسيكون سيتي مرشحا لتحقيق لقبه الخامس في 6 مواسم مع جوارديولا، لكن المدرب الإسباني أشار إلى أن الطريق ما زال طويلا.

وقال جوارديولا أرسنال لديه مباراة مؤجلة لذا فأنا اعتبره في الصدارة، تتبقى العديد من وزير الرياضة يطمئن على بعثة الزمالك في ليبيا، وهناك مباريات دوري أبطال أوروبا

والدوري الأوروبي، والعديد من الصعوبات على الجميع.

وأضاف:المهم هو أنه كان يمكن أن نأتي إلى هنا قبل عدة أسابيع ونحن نتأخر بثماني أو تسع نقاط، الخسارة هناك كانت ستعقد موقفنا، وبعد إهدار أرسنال عدة نقاط، حضرنا إلى هنا مع فرصة تقليص الفارق وفزنا بالمباراة.

ويستضيف سيتي منافسه أرسنال في نهاية أبريل ، وهي الفترة التي يعتقد جوارديولا أن المنافسة فيها ستكون على أشدها، وقال: المنافسة ستتشكل في آخر ثماني أو عشر مباريات، ما زالت هناك 15 مباراة، العديد من المباريات المرهقة للاعبين

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