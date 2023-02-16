وزراء الرياضة والزراعة والثقافة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدون مضمار الهجن الدولى بشرم الشيخ

ياسر رشاد - القاهرة - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مضمار الهجن بمدينة شرم الشيح بمحافظة جنوب سيناء بعد تطويره.

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يأتى ذلك فى إطار الاستعداد لاستضافة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن والتراث، والمقرر انطلاقه شهر مارس القادم.

شملت جولة الوزراء تفقد المستشفي البيطري، وقرية التراث، ومضمار الهجن، والمقصورة الرئيسية؛ للاطمئنان على كافة استعدادات المضمار لمهرجان الهجن المرتقب.

جدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على الاهتمام برياضة الهجن والتي تُعد موروثاً شعبياً بمحافظة جنوب سيناء، وما قدمته الدولة من دعم لإحياء هذه الرياضة التى تشهد مشاركة كبيرة من جانب المهتمين بها ، مثنياً على الإمكانيات الكبيرة لمضمار الهجن الدولي بشرم

الشيخ، والذي يُسهم في ممارسة تلك الرياضة، ويدعم قطاع السياحة الرياضية

لفت الوزير إلى المتابعة الدورية لكل ما هو متعلق بتجهيزات إقامة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن والتراث، وخروجه فى أبهى صورة بالتعاون مع جميع المؤسسات والجهات المشاركة فى التنظيم.

‏ومن جانبه، أوضح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ تشتهر برياضة وسباقات الهجن، وتبلغ مساحة المضمار الدولى بمدينة السلام نحو ألف فدان، ويحتضن مختلف فعاليات الهجن على مدار العام.

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