شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تشافي تشكيل الفريق لمواجهة نادي مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لمواجهة نادي مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي كالتالي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا

خط الوسط: فرانك كيسيه - فرينكي دي يونج - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - بيدري جونزاليس - روبرت ليفاندوفسكي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني فوز هام على نظيره نادي فياريال ضمن مواجهات الدوري الإسباني الممتاز.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة بعد الفوز على فياريال في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لخوض مباراة أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم برشلونة الإسباني ونادي مانشستر يونايتد اليوم الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.