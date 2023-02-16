شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سموحة 0/3 فى أول جولات قبل نهائى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 0/3 فى إطار أولى جولات دور قبل النهائى من دورى السيدات للموسم المحلى 2022/2023 .

تشهد الجولة الثانية التى تقام غدا الجمعة لقاءات بين كل من ، سبورتنج مع وادى دجلة و الزهور مع الشمس و الزمالك مع الصيد والأهلى مع سموحة .

من ناحية أخرى أسفرت قرعة مباريات "بلاى أوف" نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة عن مواجهة الأهلى للطيران وسموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع بتروجت والاتحاد السكندرى مع الزمالك فى دور الثمانية بنظام الـ best of 3.

وفى حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام عقب يوم راحة للفرق، حيث يتأهل للدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى مباراتين من دور البلاي أوف

ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتى حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دورى الرجال للكرة الطائرة للموسم الحالى 2022 / 2023 .