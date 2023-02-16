لافيينا يتعادل مع المقاصة ويفقد صدارة مجموعة الصعيد لصالح بترول أسيوط

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق لافيينا في فخ التعادل الإيجابي مع مصر المقاصة بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مجموعة الصعيد في دورى القسم الثانى.

تقدم محمد امو للمقاصة أولا وتعادل رجب مارو لفريق لافيينا قبل أن يضيف هشام نيمار الثاني للافيينا، وتعادل يوسف عطاي للمقاصة.

بهذه النتيجة رفع فريق لافيينا رصيده إلى النقطة 40 في المركز الثاني بترتيب مجموعة الصعيد، فيما رفع مصر المقاصة رصيده إلى 28 نقطة.

وحقق بترول أسيوط فوزا مهما على فريق المدينة المنورة بثلاثة أهداف نظيفة، ليرفع رصيده إلى النقطة 41 ويسترد صدارة ترتيب مجموعة الصعيد متفوقاً على لافيينا الوصيف بنقطة واحدة، فيما بقى المدينة المنورة عند 10 نقاط في المركز الأخير.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة الصعيد كالتالى..

الجونة 1/ 0 ديروط

كيما أسوان 1 /0 الألومنيوم

لافيينا 2/ 2 مصر المقاصة

بترول أسيوط 3/ 0 المدينة المنورة

شبان قنا 0/ 1 تليفونات بنى سويف

مركز شباب طامية 1/ 1 أسمنت السويس

ويختتم الأسبوع في مجموعة الصعيد بمواجهتين في الثالثة عصر غد الجمعة بين الفيوم والنصر للتعدين، وملوى مع المنيا.