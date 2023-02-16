شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعد للمحلة بــ"تقسيمة قوية" ..وميدو يشيد بالروح القتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالاسماعيلي تحت قيادة أحمد حسام ميدو المدير الفنى مهرجان أهداف وروح وحماس وإصرار، وذلك خلال التقسيمة الودية بين اللاعبين، حيث فاز الفريق الأبيض على الأصفر بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال التقسيمة الودية التي أقيمت ظهر اليوم على الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد للقاء غزل المحلة.

ويستضيف الدراويش منافسه المحلة الثلاثاء المقبل على ملعب الإسماعيلية لحساب الجولة التاسعة عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي..ثلاثية الفريق الأبيض حملت توقيع كل من .. كريم الديب هدفين وعمر الوحش هدف ، بينما سجل للفريق الأصفر ياو أنور ومحمد عبد السميع "ميعا" بواقع هدف لكل منهما.

وحرص أحمد حسام "ميدو" المدير الفني على منح تجربة المشاركة لكافة اللاعبين من أجل الاطمئنان على جاهزيتهم وسط حالة من الإصرار والتركيز من أجل نيل ثقة الجهاز الفني ..وأشاد ميدو بالروح القتالية العالية لكل اللاعبين.

كما شهدت الودية مشاركة العديد من الصاعدين بغرض اكسابهم الخبرات الفنية تمهيدا للاعتماد على جهودهم خلال المستقبل القريب وحسب حاجة الفريق ..