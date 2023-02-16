شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يشكر رئيس ريال مدريد.. ويؤكد: "كلمات العظماء مليئة بالحافز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن الحوار الذي دار بينه وبين فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني ، ونشر الشحات مجموعة صور له رفقة رئيس نادي ريال مدريد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلق :" كلمات العظماء دائما تكون كلمات مليئة بالحافز الايجابي والتقدير، كل الشكر على المشاعر الطيبة والاحترام والتقدير السيد فلورنتينو بيريز".



حسين الشحات وبيريز

وكان الاهلي قد خسر أمام ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف فى مونديال الأندية ، حيث شهدت المباراة تألق لافت لحسين الشحات لاعب الفريق الأحمر .

قرر مسئولو النادي الأهلي إرجاء ملف حسم تجديد عقود الثلاثى حسين الشحات وياسر ابراهيم ومحمد هاني لاعبي الفريق الأحمر بسبب الانشغال بالمشاركة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على الضوء الأخضر من مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر لتجديد عقود الثلاثي، نظرا للحاجة إلى جهودهم في الفترة المقبلة.

وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع الشحات وياسر وهاني على تجديد عقودهم، ولكن يتبقى الاتفاق على القيمة المالية وتوقيع العقود بشكل رسمي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.