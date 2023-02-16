بريزنتيشن تعلن إقامة السوبر المصري يوم 5 مايو بـ أبو ظبي

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت برئاسة سيف الوزيري إقامة السوبر المصري يوم 5 مايو المقبل بأبو ظبي، وتقام مباراة السوبر بين الزمالك بطل الدوري المصري للموسم المنقضي، والفائز من المباراة النهائية لكأس مصر والتي تجمع الأهلي وبيراميدز.

وأعلنت قناة أبو ظبى الرياضية أنه بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية والاتحاد الإماراتى ستتم إقامة السوبر المصرى يوم 5 مايو المقبل بمدينة أبو ظبى فى الإمارات ، ونشرت الصفحة الرسمية لقناة أبو ظبى الرياضية بيانا على موقع تويتر: " يجمع الزمالك بطل الدوري مع الفائز من كأس مصر الذي يجمع الأهلي وبيراميدز ، السوبر المصري في أبو ظبي 5 مايو 2023، وسيتم الإعلان لاحقاً عن الملعب المستضيف للقاء القمة وتذاكر الدخول، وكافة المعلومات الأخرى التي تتيح للجماهير بتجربة استثنائية وفق أعلى معايير الاحتراف العالمية".

وفاز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء على الزمالك في المباراة التي أقيمت مساء يوم 28 أكتوبر الماضي باستاد هزاع بن زايد بالإمارات العربية ليتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة رقم 12 في تاريخه، وأكد الموقع الرسمى للأهلى، أن هذا الفوز يعد رقم 6 على الزمالك في البطولة.

وخلال تاريخ مباريات الأهلي والزمالك لعب الفريقان 231 مباراة، فاز الأهلي في 100 مباراة، وتعادل الفريقان في 78 مباراة، وخسر الأهلي 53 مباراة، أحرز خلالها الأهلي 346 هدفاً مقابل 242 هدفاً للزمالك.