الامارات | فاجعة رياضية في مصر.. وفاة ملاكم بـ"الضربة القاضية" (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي الملاكم المصري رامز حسام حتفه في نزال خاضه ضمن بطولة الجمهورية للشباب وتم تشييع جنازته ودفنه في مسقط رأسه في القاهرة، بحسب بيان عن نادي السكك الحديدية في طنطا.

وكشف النادي بأن لاعبه رامز حسام (17 عام) سقط أرضاً متأثراً بالضربة القاضية التي تلقاها من منافسه إذ أصيب بنزيف في المخ فدخل في غيبوبة تم نقله على إثرها إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وكان رامز حسام قد تمالك نفسه حتى نهاية النزال الذي تلقى فيه ضربات عدة وقوية أدت إلى خسارته بالضربة القاضية، وتمكن من الوقوف عقب إعلان خسارته قبل أن يسقط مجدداً مما استدعى نقله للمستشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرامز حسام أثناء النزال ولحظة سقوطه للمرة الأولى وكان فيها سليماً وتوجه له الخصم وصافحه بعد انتهاء النزال وبدت الأمور طبيعية.

ولم تكن وفاة الملاكم المصري الأولى في حلبات الملاكمة إذ كانت آخرها عربياً، إذ كان ملاكم المنتخب الأردني للشباب راشد صويصات قد توفي في بولندا متأثرا بإصابة قوية تعرض لها خلال منافسات بطولة العالم للشباب في كالسي، حسبما أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية في إبريل 2021، حيث تعرض صويصات للضربة القاضية أمام لاعب من إستونيا في نزال وزن 81 كلغم، استدعت دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة وهناك وافته المنية.