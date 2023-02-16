الامارات | الأرجنتيني فرانسيسكو يظفر بكأس حتا للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس الأرجنتيني فرانسيسكو خوسيه بلقب كأس حتا للإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 101 كيلومتراً، خلال السباق الذي أقيم اليوم في مدينة دبي الدولة للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 100 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم فرانسيسكو اللقب على صهوة الجواد «سول لو» المملوك إلى «إسطبلات إس إس» بعدما جاء في المركز الثامن بالمرحلة الأولى لمسافة 35 كيلومتراً، وحافظ على المركز الثامن في المرحلة الثانية، ثم تقدم إلى المركز الخامس في المرحلة الثالثة لمسافة 21 كيلومتراً، قبل أن يقفز إلى الصدارة ويحصل على المركز الأول بعدما سجل زمن 35:10 دقيقة في المرحلة الرابعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة الجواد «بوميك دو سوفستير» المملوك إلى إسطبلات «تي إن تي» بعدما جاء في المركز العاشر بالمرحلة الأولى، وتقدم إلى المركز الثالث في المرحلة الثانية، ثم تراجع إلى المركز السادس في المرحلة الثالثة، بينما أنهى السباق في المركز الثاني بزمن 35:09 دقيقة في المرحلة الرابعة.

واحتل الفارس خليفة العميمي المركز الثالث على صهوة الجواد «المهلهل» المملوك إلى إسطبلات «إس إس»، بعدما حل سابعاً بالمرحلة الأولى، ثم خامساً في المرحلة الثانية، وواصل تقدمه إلى المركز الثالث بالمرحلة الثالثة، ثم أنهى المرحلة الرابعة في المركز الثالث بزمن 35:17 دقيقة.