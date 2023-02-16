مواجهة شرسة في الإمارات .. موعد مباراة السوبر المصري

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عن موعد السوبر المصري موسم 2021-2022، والمقرر إقامته في الإمارات.

وكشف مجلس أبو ظبي الرياضي خلال بيان له: "تستضيف أبوظبي لقاء كأس السوبر المصري يوم الجمعة 5 مايو القادم، الذي يجمع الزمالك بصفته بطلاً لدوري 2021/2022 مع الفائز من نهائي كأس مصر الذي يجمع الأهلي وبيراميدز".

وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي.

وكانت النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر قد أقيمت في شهر أكتوبر 2022 في ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة على حساب الزمالك.

وسيتم الإعلان لاحقًا عن الملعب المستضيف للقاء القمة وتذاكر الدخول، وكافة المعلومات الأخرى التي تتيح للجماهير بتجربة استثنائية وفق أعلى معايير الاحتراف العالمية.