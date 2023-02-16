شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الشمس فى أولى جولات قبل نهائى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشهد الجولة الثانية التى تقام غدا الجمعة لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع وادى دجلة و الزهور مع الشمس و الزمالك مع الصيد و الأهلى مع سموحة .

من ناحية أخرى أسفرت قرعة مباريات "بلاى أوف" نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة عن مواجهة الأهلى للطيران وسموحة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع بتروجت والاتحاد السكندرى مع الزمالك فى دور الثمانية بنظام الـ best of 3 .

وفى حال اللجوء لمباراة فاصلة ستقام عقب يوم راحة للفرق، حيث يتأهل للدور قبل النهائى الفرق الفائزة فى مباراتين من دور البلاي أوف

ويفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتى حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دورى الرجال للكرة الطائرة للموسم الحالى 2022 / 2023 .