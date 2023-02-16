شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلى السودان لمواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي مطار القاهرة الدولي منذ قليل متوجهة إلى السودان، استعدادا لمواجهة الهلال في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد انتهاء المباراة مباشرة إلى أسوان. وتقيم بعثة فريق الكرة بأسوان لمدة 48 ساعة استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا قد أسفرت عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية التى تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

قام الاتحاد الإفريقي بتأجيل مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في الجولة الأولى بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب.