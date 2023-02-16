شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيل أزمة قيد لاعبى الزمالك إلى لجنة التظلمات بعد رد فيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر اتحاد الكرة بيانا رسميا علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن ازمة قيد لاعبي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية .

وجاء نص البيان :

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم الرد الخاص بالاستفسار عن صحة إجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك، خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

وجاء الرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.

وبناء على رد "فيفا" والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات، جاري إحالة الأمر إلى اللجنة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، للفحص والرد.