اخبار الرياضه

7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

شهدت المصرية اليوم الخميس 16/2/2023 ، العديد من الاخبار الهامة ، والتي جاء في مقدمتها الأهلى يتوجه إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السودان، وحسام حسن وطارق سليمان يشهدان تشييع جثمان الإعلامى محمد غندر إلى مثواه الأخير، ووفد كاف يجتمع بمنتخب الشباب لشرح تعليمات أمم أفريقيا

 

 

 

الأهلى يتوجه إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السودان.. فيديو

توجهت بعثة فريق الأهلي إلى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى العاصمة السودانية الخرطوم لخوض مباراته ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

 

حسام حسن وطارق سليمان يشهدان تشييع جثمان الإعلامى محمد غندر إلى مثواه الأخير

حرص حسام حسن وطارق سليمان المدرب العام، على التواجد في صلاة الجنازة علي الاعلامي الراحل محمد غندر، وذلك بالنيابة عن الجهاز الفني والإداري واللاعبين .

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا