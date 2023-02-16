7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد -

شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16/2/2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة ، والتي جاء في مقدمتها الأهلى يتوجه إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السودان، وحسام حسن وطارق سليمان يشهدان تشييع جثمان الإعلامى محمد غندر إلى مثواه الأخير، ووفد كاف يجتمع بمنتخب الشباب لشرح تعليمات أمم أفريقيا

الأهلى يتوجه إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السودان.. فيديو

توجهت بعثة فريق الأهلي إلى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى العاصمة السودانية الخرطوم لخوض مباراته ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا

حسام حسن وطارق سليمان يشهدان تشييع جثمان الإعلامى محمد غندر إلى مثواه الأخير