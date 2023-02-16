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رئيس بعثة منتخب تونس يعاين ملعب التدريب بالاتحاد.. ويزور استاد الإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - حرص محمد غربي رئيس بعثة منتخب تونس للشباب على زيارة ملعب نادي الاتحاد السكندري بسموحة استعدادا لانطلاق منافسات بطولة إفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.

استاد الإسكندرية

وتفقد "عربي" ملعب التدريب وغرف خلع الملابس وصالة الجيمانيزوم حيث كان في استقباله، أيمن عوض مدير فرع نادي الاتحاد السكندري بسموحة ووليد شعبان مدير النشاط الرياضي بفرع سموحة أيضًا.

الاتحاد السكندرى

 والتقى "غربي" بالجهاز الفني لفريق الاتحاد  بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق علي هامش جولته.

رئيس بعثة منتخب تونس كمع زوران

 كما قام "غربي" بزيارة ملعب استاد الإسكندرية الذي من المقرر أن يستضيف مباريات المنتخب التونسي الذي يلعب ضمن فرق المجموعة الثالثة.

وقام رئيس بعثة منتخب نسور قرطاج للشباب، بجولة تفقدية في استاد الإسكندرية شملت ملعب التدريب وغرف خلع الملابس.

رئيس بعثة منتخب تونس يعاين ملعب التدريب بالاتحاد السكندري

 

ملعب الإسكندرية
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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