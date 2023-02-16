شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف المدير الفني لبروكسى 8 أشهر وتوصية بالشطب بسبب الاعتداء على الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بناء علي ما ورد في تقرير حكم ومراقب مباراة بروكسي وأبو قير للاسمدة عدد من القرارات :

إيقاف محمد حامد عبد الجليل المدير الفني لبروكسي ثمانية أشهر و غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، مع رفع مذكرة لمجلس إدارة اتحاد الكرة بالتوصية بالشطب، وذلك لاعتدائه بالضرب على حكم المباراة.

توقيع غرامة مالية علي نادي بروكسي قدرها 10 آلاف جنيه وذلك لدخول المنتمين لنادي بروكسي أرض الملعب للاعتراض علي حكم المباراة.

توقيع غرامة مالية خمسة الاف جنيه على نادي بروكسي لاعتراض الجهاز الفني بصورة جماعية علي حكم المباراة.