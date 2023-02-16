شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالى روى فيتوريا يشاهد مباراة زد والترسانة فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على الحضور لملعب استاد بتروسبورت لمتابعة مباراة زد والترسانة، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى.

ووصل البرتغالى روى فيتوريا مدرب المنتخب لملعب المباراة برفقة حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لمتابعة زد والترسانة في قمة مباريات مجموعة القاهرة بدورى المتتاز ب.

وأسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، المباراة للحكم الدولى أمين عمر، ويساعده كل من أحمد فتحى مساعد أول، محمد حسن مساعد ثانٍ.

ويلتقى فريق زد متصدر ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 38 نقطة، مع فريق الترسانة صاحب المركز السادس برصيد 26 نقطة، فى مباراة قوية جدا يسعى خلالها مجدى عبد العاطى مدرب زد لمواصلة نتائجه الرائعة واقتناص الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة وانتظار هدايا الأندية الأخرى.

في المقابل، يسعى خالد عيد المدير الفنى للترسانة إلى تحقيق انتصار يعيد الثقة له وللاعبين للعودة مجددا للمنافسة على بطاقة التأهل للدورى الموسم المقبل، بعدما سقط الفريق أمام العبور في المباراة التي أقيمت على ملعبه في الجولة الماضية.

وتستكمل غدا الجمعة مباريات الأسبوع الثامن عشر في مجموعة القاهرة بـ6 مواجهات قوية بين بتروجت مع الإنتاج الحربى، بورتو السويس مع القناة، مستقبل وطن مع الإعلاميين، العبور مع النصر، إيسترن كومبانى مع السكة الحديد، وأخيرا كهرباء الإسماعيلية مع وادى دجلة.