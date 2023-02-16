شكرا لقرائتكم خبر عن سيف جعفر يقود وسط الزمالك أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر سيف جعفر فى قيادة وسط الزمالك فى مباراته أمام المريخ السودانى فى المباراة المقررة بينهما بليبيا فى إطار الجولة الثانية لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا .

كان الزمالك خسر أولى مواجهاته بالقاهرة أمام شباب بلوزداد الجزائرى بهدف دون مقابل ، بينما خسر المريخ السودانى بنفس النتيجة أمام الترجى التونسى .

وظهر سيف جعفر بشكل جيد خلال مباراة الزمالك الأخيرة بالدورى أمام سموحه والتى انتهت لصالح الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف .

ويعد سيف جعفر البديل الإستراتيجى حاليا للجهاز الفنى للزمالك بعد رحيل إمام عاشور الذى انتقل لميتلاند الدنماركى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية .

ويعتمد البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك على الدفع باللاعبين الشباب من قطاع الناشئين بنادى الزمالك بعد إيقاف قيد اللاعبين الجديد وظهور الشباب بمستوى جيد على رأسهم حسام عبد المجيد ومحمد طارق وسيف جعفر وسيد نيمار .