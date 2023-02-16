شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجمباز الفنى يطير للمشاركة فى بطولة لكسمبورج المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغادر مساء اليوم بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال و آنسات، إلي لوكسمبورج للمشاركة في بطولة لكسمبورج المفتوحة والمقامة حتي 19 فبراير الجاري.

ويمثل منتخب مصر للناشئين، مصطفي احمد ويحيي ذكريا وأحمد شريف ومحمد عطية ، والمدرب مصطفي عمر والمدير الفني جمال مطر، والحكم المهندس جاسر احمد.

ويمثل منتخب مصر للناشئات، سيرين ابو الهدي وشمس علي وحلا الشاعر، والمدربينعمر حسن وسلمي محمود ، والحكم المهندسة هبه ذكريا.

ومن جانبه ، أكد الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي ، أن الاتحاد الدولي للعبة قرر من بطولة العالم 2023 تأهل آول 12 منتخب مباشرًا الى أولمبياد باريس 2024 وهو ما سنعمل علي تحقيقه البطولة القادمة من خلال إعداد جيد لمنتخب الناشئين رجال وانسات لإستكمال مسيرة المنتخب الأول وتدعيمه بأفضل عناصر منتخب الناشئين .

وتابع أمين، أن منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات للناشئين يمتلك لاعبين على أعلي مستوي اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية .

وأضاف أمين أن بطولة لكسمبورج المفتوحة ، يشارك بها لاعبي ولاعبات الصف الاول للجمباز الفني علي مستوي العالم وهي فرصة كبيرة لمنتخب مصر رجال وانسات لإكتساب خبرات جديدة والمنافسة بقوة مع الدول العظمي للجمباز الفني.

وأضاف أمين ، أن الإتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل طاقته من أجل تجهيز وإعداد ابطال رياضيين واعدين من أجل المشاركة في البطولات الدولية والقارية وتحقيق أفضل النتايج على المستويين القاري والدولي حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية.