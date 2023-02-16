شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشاركة الأندية المصرية فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت في الساعات الأخيرة أنباء عن مشاركة الأندية المصرية في البطولة العربية في نسختها الجديدة والتي تنطلق أواخر شهر يوليو المقبل ، وهو ما يثير العديد من التساؤلات..

س : هل تم تحديد الأندية المصرية المشاركة في البطولة؟

ج: عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ، قال إن الشروط الموضوعة من الاتحاد العربي للمشاركة في البطولة العربية، هي تواجد الزمالك بطل الموسم الماضي بالإضافة إلى الأهلي، ثم بيراميدز وطلائع الجيش، للتواجد في البطولة.

س : هل تأكدت مشاركة الاهلي والزمالك؟

ج: وفقا لتصريحات عامر ، سيشارك الأهلي والزمالك في البطولة.

س : وماذا عن بيراميدز؟

ج : بيراميدز اشترط المشاركة من بعد الأدوار التمهيدية، نظرا لتضاربها مع مواعيد الكونفدرالية.

س : وماذا لو تعذر مشاركة بيراميدز؟

ج : في هذه الحالة سينتظر اتحاد الكرة موقف طلائع الجيش للمشاركة في البطولة بدلا منه.

س : هل اشترط الاتحاد العربي مشاركة الأندية الجماهيرية؟

ج : الاتحاد العربي لم يضع شرط مشاركة الأندية الجماهيرية، وكان هذا الشرط في البطولات السابقة ولكن البطولة الحالية لم تشمل هذا الأمر.

س : هل هناك تعارض بين مشاركة الأندية المصرية في البطولات الافريقية والعربية؟

ج : لا يوجد تعارض، ولكن هذا سيسبب مشكلات للأندية واللاعبين تتعلق بتلاحم المواسم وعدم الحصول على راحة كافية بين المواسم.