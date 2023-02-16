شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشاركة الأندية المصرية فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ترددت في الساعات الأخيرة أنباء عن مشاركة الأندية المصرية في البطولة العربية في نسختها الجديدة والتي تنطلق أواخر شهر يوليو المقبل ، وهو ما يثير العديد من التساؤلات..
س : هل تم تحديد الأندية المصرية المشاركة في البطولة؟
س : هل تأكدت مشاركة الاهلي والزمالك؟
ج: وفقا لتصريحات عامر ، سيشارك الأهلي والزمالك في البطولة.
س : وماذا عن بيراميدز؟
ج : بيراميدز اشترط المشاركة من بعد الأدوار التمهيدية، نظرا لتضاربها مع مواعيد الكونفدرالية.
س : وماذا لو تعذر مشاركة بيراميدز؟
ج : في هذه الحالة سينتظر اتحاد الكرة موقف طلائع الجيش للمشاركة في البطولة بدلا منه.
س : هل اشترط الاتحاد العربي مشاركة الأندية الجماهيرية؟
ج : الاتحاد العربي لم يضع شرط مشاركة الأندية الجماهيرية، وكان هذا الشرط في البطولات السابقة ولكن البطولة الحالية لم تشمل هذا الأمر.
س : هل هناك تعارض بين مشاركة الأندية المصرية في البطولات الافريقية والعربية؟
ج : لا يوجد تعارض، ولكن هذا سيسبب مشكلات للأندية واللاعبين تتعلق بتلاحم المواسم وعدم الحصول على راحة كافية بين المواسم.