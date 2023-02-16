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كل ما تريد معرفته عن مشاركة الأندية المصرية فى البطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - ترددت في الساعات الأخيرة أنباء عن مشاركة الأندية المصرية في البطولة العربية في نسختها الجديدة والتي تنطلق أواخر شهر يوليو المقبل ، وهو ما يثير العديد من التساؤلات.. 

 

س : هل تم تحديد الأندية المصرية المشاركة في البطولة؟ 

 

ج: عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم ، قال إن الشروط الموضوعة من الاتحاد العربي للمشاركة في البطولة العربية، هي تواجد الزمالك بطل الموسم الماضي بالإضافة إلى الأهلي، ثم بيراميدز وطلائع الجيش، للتواجد في البطولة.

 

س : هل تأكدت مشاركة الاهلي والزمالك؟ 

ج: وفقا لتصريحات عامر ، سيشارك الأهلي والزمالك في البطولة. 

 

س : وماذا عن بيراميدز؟ 

 

ج : بيراميدز اشترط المشاركة من بعد الأدوار التمهيدية، نظرا  لتضاربها مع مواعيد الكونفدرالية. 

 

س : وماذا لو تعذر مشاركة بيراميدز؟ 

 

ج : في هذه الحالة سينتظر اتحاد الكرة موقف طلائع الجيش للمشاركة في البطولة بدلا منه. 

 

س : هل اشترط الاتحاد العربي مشاركة الأندية الجماهيرية؟

 

ج : الاتحاد العربي لم يضع شرط مشاركة الأندية الجماهيرية، وكان هذا الشرط في البطولات السابقة ولكن البطولة الحالية لم تشمل هذا الأمر. 

 

س : هل هناك تعارض بين مشاركة الأندية المصرية في البطولات الافريقية والعربية؟ 

 

ج : لا يوجد تعارض، ولكن هذا سيسبب مشكلات للأندية واللاعبين تتعلق بتلاحم المواسم وعدم الحصول على راحة كافية بين المواسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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